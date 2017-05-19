У США батьки випускників побилися через місця в церкві (відео)

В американському штаті Теннесі батьки учнів побилися через місця в церкві, де проходив випускний їх дітей. Про це повідомляє ABC News.

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Як повідомляє телеканал «360», бійку розпочали дві жінки, коли до зали почали входити випускники школи. Їх розборонили поліцейські, а на жінку, яка спровокувала бійку, поліцейські вдягли наручники.

Раніше гучна музика в літаку довела до бійки п'ять жінок.