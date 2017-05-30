У Казахстані знайшли зв'язок між революцією в Україні та метадоном (відео)

Депутат парламенту Казахстану Меруерт Казбекова запропонувала заборонити в Казахстані препарат метадон, яким лікують наркозалежних, повідомляє Радіо Свобода.

Причиною вона назвала "досвід України". За її словами, за два роки до "Помаранчевої революції" українців нібито підсадили на метадон.

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"За два дні до початку "заворушень" цей метадон не був завезений, і тому на площі виходили в основному наркозалежні, які були керовані і там цю дозу давали", - розповіла представник парламенту Казахстану.

"Один день затримки постачання метадону, можливі наслідки - заворушення в країні", - говорить Казбекова.