У Білорусі в'язні поцупили трактор та спробували втекти з колонії

Троє ув'язнених у білоруському місті Шклов намагалися втекти з колонії на навантажувачі, повідомляє БЕЛТА.

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"Засуджені, які намагалися втекти, мали тривалі терміни позбавлення волі - від 14 до 25 років. Після двох днів підготовки, знайшовши момент після завершення робіт у виробничій зоні, засуджені зламали замок запалювання навантажувача та заволоділи транспортним засобом", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в цей час військовослужбовець внутрішніх військ Валерій Котов ніс службу на спостережній вишці в якості часового. Він побачив, як навантажувач вивернув з-за рогу будинку та їде до загорожі.

Коли військовослужбовець зрозумів, що трактор, набираючи швидкість, рухається в бік попереджувального загородження забороненої зони охоронюваного об'єкта та не збирається гальмувати, він підняв караул "В рушницю", дістав штатну зброю і після окрику: "Стій! Стріляти буду!" зробив попереджувальний постріл вгору.

"Після застосування зброї втікачі покинули транспортний засіб і зникли у виробничій зоні. Особистості засуджених, які намагалися втекти, були встановлені в найкоротші терміни. Причини події встановлюються", - резюмує видання.