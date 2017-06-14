"Нескінченно можна дивитися на дві речі": японець вирішив заробити на знімках котиків на жіночих грудях (фото)

Альбом японського фотографа Юкі Аояма називається «Painyan», що перекладається як «Груди і мяу». 96 сторінок з фотографіями котів і дівчат у спідній білизні.

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Фотоальбом вже продається на Amazon і коштує приблизно 12 доларів. За словами автора, фотографії мають терапевтичний ефект і заспокоюють глядача.

Ідея лежала на поверхні - об'єднати дві речі, які найчастіше зустрічаються в інтернеті, пише bit.ua.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше фото новонароджених з Австралії підкорили Facebook.