"Нескінченно можна дивитися на дві речі": японець вирішив заробити на знімках котиків на жіночих грудях (фото)
17:38, 14 червня 2017Курйози
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Ідея лежала на поверхні - об'єднати дві речі, які найчастіше зустрічаються в інтернеті.
Японський фотограф випустив альбом з котиками на жіночих грудях / AY
Альбом японського фотографа Юкі Аояма називається «Painyan», що перекладається як «Груди і мяу». 96 сторінок з фотографіями котів і дівчат у спідній білизні.
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Фотоальбом вже продається на Amazon і коштує приблизно 12 доларів. За словами автора, фотографії мають терапевтичний ефект і заспокоюють глядача.
Ідея лежала на поверхні - об'єднати дві речі, які найчастіше зустрічаються в інтернеті, пише bit.ua.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше фото новонароджених з Австралії підкорили Facebook.
Фото: AY
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