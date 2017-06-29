У фотосесіях не бере участі: гігантський короп втік від рибалки (відео)
14:51, 29 червня 2017Курйози
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Сфотографуватися з трофеєм рибалці так і не вдалося.
У Чехії рибалка виловив величезного коропа й вирішив попозувати з ним для фото, проте трофей у результаті втік від чоловіка.
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На відеозаписі видно, як чоловік позує для знімка з рибою в руках, але раптом короп вислизає з рук у водойму. Рибалка та його друг намагалися зловити коропа, але безуспішно.
"Якщо збираєшся хвалитися здобиччю, краще робити це подалі від води", - пише Mashable.
Як повідомляв УНІАН, мисливцю зі США вдалося зловити в ставку гігантську жабу. Він стверджує, що її вага - 13 фунтів (5,9 кг - УНІАН.).
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