У фотосесіях не бере участі: гігантський короп втік від рибалки (відео)

У Чехії рибалка виловив величезного коропа й вирішив попозувати з ним для фото, проте трофей у результаті втік від чоловіка.

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На відеозаписі видно, як чоловік позує для знімка з рибою в руках, але раптом короп вислизає з рук у водойму. Рибалка та його друг намагалися зловити коропа, але безуспішно.

"Якщо збираєшся хвалитися здобиччю, краще робити це подалі від води", - пише Mashable.

Як повідомляв УНІАН, мисливцю зі США вдалося зловити в ставку гігантську жабу. Він стверджує, що її вага - 13 фунтів (5,9 кг - УНІАН.).