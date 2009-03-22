Величезний натовп усю ніч штурмував вільнюський центр Akropolis

Натовп, оцінити розмір якого поліція не змогла, штурмував у ніч на неділю у Вільнюсі торговий центр Akropolis, де з 12.00 до 06.00 усі непродовольчі товари продавалися зі знижкою в 40%.

Як передає РІА «Новости», люди почали збиратися з цієї нагоди в центрі ще з вечора, але мали чекати до півночі, коли каси перейшли на нові ціни, тому утворилися багатогодинні черги.

Вже о десятій вечора автостоянка біля торгового центру була заповнена, а з усіх боків на дорогах утворилися півкілометрові автомобільні черги. Один з 20 поліцейських, які регулювали вхід у торговий центр, зле пожартував: "Таке враження, що тут зібралося все населення Литви". Очевидці розповідають, що повністю натовп розсмоктався тільки близько другої години ночі. Боячись жертв у тисняві, близько першої ночі поліцейські викликали до місця інциденту кілька машин швидкої допомоги. Багато хто, кого привабила реклама безпрецедентного розпродажу, побачивши, що діється навколо центру, розвертав автомобілі, попутно фотографуючи на камери мобільних телефонів те, що відбувається.

Торгово-розважальний центр Akropolis разом з найбільшою в Балтії торговою мережею Maxima належать литовському концерну Vilniaus prekyba. Площа центру - близько 110 тисяч квадратних метрів. У ньому знаходиться понад 200 магазинів різних фірм.