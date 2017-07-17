В Італії собакам заборонили носити обручки на весіллях

Мер міста Потріоло-Ново в північній Італії Гільола Бревіарио заборонив собакам бути носіями обручок на весіллях. Про це пише Independent.

Коли одна пара попросила, щоб два бульмастифа були носіями кілець на їх весіллі, Бревіаріо заявив, що до такого особливого дня слід поставитися серйозно. Заяви мера змусили прибрати пару двох домашніх вихованців зі списку гостей.

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Наголошується, що це вже не перший випадок в Італії з подібним ставленням до собак. Раніше в цьому році активісти із захисту прав тварин вимагають від церкви в Генцано, недалеко від Риму, щоб до їх хвостатих друзів ставилися, як до християн.

Також видання пише, що близько 92% італійців вважають своїх улюбленців членами сім'ї, а при розлученні право на те, щоб залишити собаку в одного з подружжя, розглядається так само, як у випадку з дитиною.

Раніше повідомлялося, що в Німеччині кішка стала фігурантом судового розгляду.