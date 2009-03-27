Кит, що заблукав, практично паралізував головну протоку Гонконгу

Морський департамент Гонконгу в Китаї закликає міські судна пересуватися з крайньою обережністю у зв`язку з тим, що в насиченій транспортом протоці Вікторії в самому центрі міста, з`явився кит, що заблукав.

Чиновники не виключають, що доведеться взагалі припинити рух в протоці, повідомляє РІА новості з посиланням на "Саут Чайна Морнінг Пост".

Екологи звернулися до городян із закликом не турбувати тварину і дати їй можливість піти у відкрите море. Численні судна з цікавими туристами можуть розтривожити кита і спровокувати його загибель. Вчора Департамент сільського господарства, рибальства і захисту навколишнього середовища випустив попередження про те, що порушники спокою тварини підляжуть штрафові в 13 тисяч доларів.

Десятиметровий кит горбань , який збився з міграційного маршруту, був вперше помічений біля берегів Гонконгу 16 березня. Це перша поява такої тварини в акваторії Гонконгу. Навесні горбаті кити здійснюють переміщення з тропічних вод на північ. Як вважають учені, кит відбився від зграї і не може зорієнтуватися і знайти дорогу додому.