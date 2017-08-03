В небі над США Boeing Dreamliner намалював сам себе (фото)

Американська компанія Boeing проводить незвичайну акцію в небі над США. З Сіетла вилетів пасажирський літак Boeing 787 Dreamliner, маршрут якого повторює обриси самого Dreamliner.

Читайте такожКрутіший за Шварценеггера: президент Туркменістану особисто перевірив боєздатність армії та показав, як тримати зброю (відео)

На момент написання новини літак близький до закінчення маршруту - закінчує "малювати" друге крило. Стежити за його переміщенням можна на спеціалізованому сайті Flightradar24.