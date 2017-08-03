В небі над США Boeing Dreamliner намалював сам себе (фото)
16:18, 03 серпня 2017Курйози
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На момент написання новини літак закінчує "малювати" друге крило.
"Боїнг" малює сам себе / скріншот
Американська компанія Boeing проводить незвичайну акцію в небі над США. З Сіетла вилетів пасажирський літак Boeing 787 Dreamliner, маршрут якого повторює обриси самого Dreamliner.
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На момент написання новини літак близький до закінчення маршруту - закінчує "малювати" друге крило. Стежити за його переміщенням можна на спеціалізованому сайті Flightradar24.
This #Dreamliner has been a drawing giant #Dreamliner for 13 hours now!— Flightradar24 (@flightradar24) August 3, 2017
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