Індійських поліцейських звільнили за обман про підкорення Евересту

Двоє поліцейських в Індії були звільнені за підсумками розслідування, яке показало, що вони збрехали, назвавши себе першою індійською парою, яка підкорила Еверест, передає Бі-бі-сі.

У минулому році Дінеш і Таракешварі Ратод повідомили про те, що 23 травня їм вдалося успішно досягти найвищої вершини Землі (8850 м). На підтвердження свого досягнення вони показали фотознімки, нібито зняті при сходженні.

Читайте такожВикладач українського вишу підкорив Еверест (фото)Туристичний департамент Непалу видав подружжю Ратод офіційний сертифікат про підкорення вершини, а деякі індійські ЗМІ поспішили назвати цю подію "національної перемогою".

Однак незабаром після цього альпініст з Бангалора Сатьяруп Сидхантха заявив, що представлені подружжям фотографії насправді належать йому.

"Вони взяли мої знімки і примальовували в "Фотошопі" себе на вершині... І отримали сертифікати... Куди котиться скелелазіння?" - написав Сидхантха в соцмережі.

Підозри посилилися через часові невідповідності: фахівці помітили, що між прибуттям альпіністів в базовий табір і досягненням вершини пройшло занадто мало часу.

Альпіністка Анджалі Кулкарні розповіла, що бачила подружжя Ратод в базовому таборі 10 травня, і на той момент вони ще навіть не почали тренування та не пройшли акліматизацію.

"Якщо команда не почала акліматизацію до 10 травня, то майже неможливо досягти вершини до 23 травня", - сказала Кулкарні.

Крім того, на знімках сходження на вершину можна помітити, що на альпинистах різний одяг і взуття, хоча переодягатися в таких умовах практично неможливо.

Альпініст Сатьяруп Сидхантха стверджує, що пара використовувала ці фотографії, оскільки облич на них все одно не розгледіти.

Поліція штату Махараштра офіційно підтвердила, що фотографії "сходження" пари були зроблені за допомогою фотомонтажу.

Як розповів один з керівників розслідування Сахебрао Патіл, подружжя Ратод "поширювали неправдиву інформацію" та "принесли погану славу поліції Махараштри".

Ніяких звинувачень поліцейським поки не висувалося.