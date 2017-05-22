Американець, який раніше пережив лавину на Евересті, загинув при другому сходженні

В Непалі при сходженні на Еверест загинули троє альпіністів, ще один вважається зниклим без вісті, передає 112.ua.

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Підтвердити загибель спортсменів вдалося лише після того, як в районі встановилася погода, яка дозволила рятувальним командам прибути до місця НП.

Відзначається, що загиблі були громадянами США, Словаччини та Австралії. Американець, доктор Роланд Іарвуд з Алабами, вже підкорив найвищу гору планети в 2015 році, тоді йому вдалося вижити після сходження лавини.

Також стало відомо, що одна з відомих ділянок Евересту під назвою "Щабель Хілларі", обрушилася в результаті землетрусу 2015 року.