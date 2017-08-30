Злодій натрапив на "золоту жилу" в одеському храмі: вкрав у настоятеля iPhone 6, дорогий годинник та ювелірні вироби

В Одесі раніше засуджений житель Хмельницької області обікрав храм Св. Марії Магдалини УПЦ МП. Про це сайт 368.media дізнався з ухвали Приморського райсуду Одеси.

Читайте такожУ Придністров'ї православний священик потоптався по "одержимому бісами" (відео)

Злодій забрав із собою золотий ланцюг, хрест з розп'яттям, золотий браслет, наручний годинник Patek Philippe за 15 тисяч гривень і iPhone 6. Збиток склав 143 тисячі гривень.

У той же день зловмисника затримала поліція. Йому висунули підозру за ч. 3 ст. 185 КК. Згідно з даними сайту Одеської єпархії, настоятелем храму Св. Марії Магдалини є протоієрей В'ячеслав Землянський.

Як повідомляв УНІАН, у храмі на Львівщині з'явилася фреска з палаючим в пеклі Путіним.