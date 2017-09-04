У Баварії кельнер приніс за раз 29 келихів пива і встановив світовий рекорд (фото, відео)
11:12, 04 вересня 2017Курйози
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Кельнер готувався до встановлення рекорду та ходив у тренажерний зал 3-4 рази на тиждень з лютого.
Reuters
У Баварії німецький кельнер Олівер Штрумпфель встановив новий світовий рекорд з перенесення пива, повідомляє ТСН з посиланням на Reuters.
Reuters
Він взяв 31 літровий пивний келих, в два яруси, пройшов 40 м, а потім поставив посуд. Однак два келихи таки впали і розбилися. Врешті-решт він зміг пронести 29 келихів, загальна вага яких склала 69 кг.
Reuters
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