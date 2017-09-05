Обіди в їдальні Ради подорожчали: тигрові креветки продають по 146 гривень, а осетрину - по 285

У відомій своєю дешевизною їдальні Верховної Ради до осінньої сесії ціни зросли майже вдвічі, пише "Страна".

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Тепер брускетта з сьомгою, яка в минулому році коштувала майже 27 грн, обійдеться в 39,88 грн. Бутерброд із сьомгою замість 21 грн - 36,95 грн. Відварене філе осетра раніше можна було придбати за 120 грн, а зараз по 285 грн/100гр, ціна 100 гр. відвареної сьомги зросла з 92 до 133 грн.

Знаменита котлета по-київськи подорожчала майже вдвічі - з 22,29 до 39,21 грн.

Видання зазначає, що в меню з'явилися також і нові страви, такі як відварна сьомга з грушею за 126,9 грн за 175 гр. і тигрові креветки з помідором черрі з 146,23 грн.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня депутати повернулись до роботи в сесійній залі після літніх канікул.