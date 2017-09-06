У Техасі дівчина звільнилася від наручників і викрала поліцейський джип (відео)

Поліція міста Лафкін (штат Техас, США) опублікувала відеозапис того, як жінка, підозрювана в крадіжці товарів із магазину, викрала позашляховик. Правоохоронці переслідували порушницю близько 23 хвилин, як повідомляє Tjournal.

33-річна Тоша Фей Спонслер (Toscha Fay Sponsler) була затримана за підозрою в крадіжці товарів із магазину косметики та парфумерії. Один з правоохоронців надів на жінку наручники і посадив на заднє сидіння поліцейського позашляховика, пристебнувши її ременем безпеки.

Спонслер скористалася відсутністю поліцейських, які були зайняті оглядом речей підозрюваної, і проникла на водійське сидіння машини. Після цього вона завела мотор і спробувала втекти.

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Через 23 хвилини переслідування на швидкості більше 100 кілометрів на годину, Спонслер не впоралась із керуванням та вилетіла на узбіччя. Після цього жінку затримали. Їй пред'явили п'ять звинувачень у тяжких злочинах: втечу з погрозою застосування зброї, напад при обтяжливих обставинах, несанкціоноване використання транспортного засобу, зберіганні наркотиків і опір при арешті.