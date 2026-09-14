Рада розгляне відставку генпрокурора Кравченка вже завтра, - Арахамія

За даними джерел українських ЗМІ, новим генпрокурором може стати один з чинних народних депутатів.

Голосування Верховної Ради України за відставку генерального прокурора Руслана Кравченка відбудеться вже завтра, 15 вересня. Про це у своєму Telegram-каналі заявив голова фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія.

"Голосування за відставку Генпрокурора Кравченка відбудеться завтра 15 вересня", - написав він, не навівши жодних інших подробиць.

За даними джерел "УП", в якості наступного генпрокурора обговорюється кандидатура нардепа Данила Гетманцева, близького до Давида Арахамії.

Відео дня

Гетманцев був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Слуга народу" номером 20 у списку як безпартійний. Наразі він обіймає посаду голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Оновлено об 11:39. До Верховної Ради надійшло подання президента про звільнення генпрокурора Кравченка з посади. Цю інформацію підтвердив журналістам радник президента з комунікацій Дмитро Литвин. Документ підписано 14 вересня.

Відставка Кравченка і заява Зеленського

Як повідомляв УНІАН, раніше Кравченко подав заяву про відставку з посади. На його думку, операція "Карфаген" була спрямована не лише проти нього, - її "справжньою метою було отримати доступ до матеріалів кримінальних проваджень щодо керівників та співробітників НАБУ та САП", а після цього усунути генпрокурора та призупинити ухвалення процесуальних рішень у цих справах.

Водночас сьогодні, 14 вересня, Кравченко заявив, що підписав підозри керівнику Національного антикорупційного бюро України та особі, близькій до керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Натомість президент України Володимир Зеленський закликав парламент якомога швидше ухвалити рішення про відставку Кравченка.

Вас також можуть зацікавити новини: