У Німеччині виставка вітроенергетики припинила роботу через сильний вітер

16:43, 13 вересня 2017
Курйози
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Відвідувачів і учасників евакуювали з виставки через сильний вітер.

Поки не відомо чи продовжить виставка роботу далі / globallookpress.com

Організатори виставки Husum Wind 2017, присвяченої енергетиці і вітрогенерації, оголосили про припинення роботи заходу через негоду. Про це повідомляють "РИА Новости".

Раніше відвідувачів і учасників евакуювали з виставки через сильний вітер. Трохи пізніше почалася злива.

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Організатори надають автомобілі і автобуси для гостей виставки. Відвідувачі їдуть з місця її проведення. Організатори заходу поки не уточнюють продовжить виставка роботу далі.

Як повідомляв УНІАН, у Китаї кілометр дороги поклали понад 600 лежачих поліцейських.

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Теги: #виставка у Німеччині#виставка вітроенергетики