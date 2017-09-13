У Німеччині виставка вітроенергетики припинила роботу через сильний вітер
16:43, 13 вересня 2017Курйози
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Відвідувачів і учасників евакуювали з виставки через сильний вітер.
Поки не відомо чи продовжить виставка роботу далі / globallookpress.com
Організатори виставки Husum Wind 2017, присвяченої енергетиці і вітрогенерації, оголосили про припинення роботи заходу через негоду. Про це повідомляють "РИА Новости".
Раніше відвідувачів і учасників евакуювали з виставки через сильний вітер. Трохи пізніше почалася злива.
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Організатори надають автомобілі і автобуси для гостей виставки. Відвідувачі їдуть з місця її проведення. Організатори заходу поки не уточнюють продовжить виставка роботу далі.
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