На пам'ятнику Калашникову у Москві помітили схему німецького автомата (фото)

У Москві на пам'ятнику зброяреві Михайлу Калашникову скульптори зобразили серед іншого схему німецького автомата часів Другої світової війни StG 44. Її помітив історик і військово-історичний редактор Юрій Пашолок, пише "Медуза".

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"Тільки не кажіть, що це вони випадково. За таке треба бити, боляче і прилюдно", - написав журналіст і розмістив фото вибух-схеми автомата як доказ.

Зазначається, що офіційно Російське військово-історичне товариство, що встановлювало пам'ятник, поки не прокоментувало використання схеми німецького автомата.

Штурмова гвинтівка StG 44 була прийнята на озброєння Вермахту в 1944 році. Її творець Хуго Шмайссер після війни був вивезений в СРСР, де працював на «Іжмаш». Створений вже після цього АК зовні нагадує StG 44, хоча відрізняється за принципом роботи.

Нагадаємо, пам'ятник збройовому конструктору Михайлу Калашникову відкрили в Москві 19 вересня. Його розкритикував відомий російський музикант, лідер славетної групи "Машина времени" Андрій Макаревич.