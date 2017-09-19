"Ганьба": Макаревич розкритикував пам'ятник "защитнику русских рубежей" в Москві і згадав Україну (фото)

Відомий російський музикант, лідер славетної групи "Машина времени" Андрій Макаревич розкритикував пам'ятник збройового конструктора Михайла Калашникова, який відкрили в Москві 19 вересня. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

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"Ну добре. Пам'ятник Калашникову. Нехай нам буде чим пишатися. Якщо підрахувати, скільки людей на планеті вбито з його зброї, вийдуть мільйони. (Хоча ось що цікаво - війну з фашистами АКМ не застав, з'явився після. Так де він захищав кордони нашої Батьківщини? В Афганістані? У Грузії? В Україні? В Африці?)", - написав артист.

Шанувальники артиста також негативно висловилися про пам'ятник.

"Чимось нагадало епічний пам'ятник російським окупантам в Криму: "Солдат гвалтує кота", написав Іван Сімочкін.

На ще одну особливість даного твору зазначив у коментарі з постом Артур Тушин.

"В Імперії ставлять пам'ятники не людям, а міфам і понтів во славу Імперії та Імператора. Пам'ятник людині не Калашникову, а міфу про автомат калашников", - зазначив він.