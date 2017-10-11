Порноактриса запропонувала Медведєву і Жириновському секс в обмін на легалізацію криптовалюти (відео)

Російська порноактриса Катерина Макарова, відома як Мейсі Ссенс, записала відеозвернення до лідерів чотирьох фракцій Думи РФ Дмитра Медведєва, Геннадія Зюганова, Володимира Жириновського і Сергія Миронова з проханням ухвалити законопроект про легалізацію криптовалют і ринку ICO в обмін на секс.

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"Якщо ви зусиллями своїх фракцій зможете узаконити біткоїн, "ефір" і ICO, то я зі свого боку зроблю те, що я можу, — я втілю в реальність будь-які ваші фантазії", - заявила Макарова.

Раніше скандальний російський депутат Віталій Мілонов зібрався заручитися підтримкою МОЗ РФ, щоб прирівняти інтимні товари до лікарських, домогтися їхнього ліцензування та продавати тільки за призначенням лікаря.