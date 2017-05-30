Одіозний російський депутат запропонував продавати товари секс-шопів тільки за призначенням лікаря

Скандальний російський депутат Віталій Мілонов зібрався заручитися підтримкою МОЗ РФ, щоб прирівняти інтимні товари до лікарських, домогтися їх ліцензування та продавати тільки за призначенням лікаря. Про це повідомляє Інтерфакс.

Мілонов попросив МОЗ РФ прирівняти їх до медичних виробів.

Відповідно, зазначив Мілонов, контроль за розповсюдженням інтимних товарів буде здійснюватися у відповідності з чинним регулюванням у сфері обігу лікарських засобів та медичних виробів.

"При цьому поширення зазначених товарів буде вимагати ліцензування, а також їх використання і застосування буде відбуватися виключно за призначенням лікаря", - йдеться в документі.

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На думку Мілонова, поява "нездорового інтересу до сексу" і провокування, "сексуальних відхилень" обумовлені, в тому числі, "зовнішніми причинами": продажем порнографічної продукції, відкриттям спеціалізованих магазинів "товарів для дорослих".

Депутат просить міністерство позначити свою позицію щодо необхідності "ввести обмеження на федеральному рівні в частині поширення інтимних товарів і заборонити діяльність магазинів, які здійснюють продаж товарів "для дорослих".

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