Гей-параду в день фіналу «Євробачення» бути?

Представники сексуальних меншин мають намір провести свою акцію сьогодні в Новопушкінському сквері в Москві – в день фіналу «Євробачення» попри заборону влади.

Про це йдеться в заяві оргкомітету гей-параду, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

"В умовах заборони будь-яких маніфестацій з боку московської влади ми ухвалили рішення провести свою акцію, аби відстояти своє право на свободу зборів", - сказано в заяві оргкомітету.

Повідомляється, що на маніфестацію вийдуть активісти російських, білоруських і зарубіжних сексменшин.

Разом з тим організатори попереджують потенційних учасників про можливість бути затриманими міліцією.

"В умовах, що склалися, ми попереджуємо наших прихильників, які можуть прийти на маніфестацію в Новопушкінський сквер, про можливі наслідки. Ми попереджуємо вас про можливий ризик зазнати фізичного насильства й бути затриманими", - йдеться в заяві оргкомітету.

Водночас у ГУВС міста Москви заявили, що не допустять проведення будь-яких несанкціонованих акцій у центрі Москви й попередили громадян про відповідальність за участь у них.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня посол Російської Федерації при ЄС Володимир ЧИЖОВ пояснив, що заборона гей-парадів у Москві викликана лише намірами зберегти громадянський спокій.

Він також порадив лідерам гей-організацій Росії відзначати свої свята іншим чином, ніж проведення гей-парадів.