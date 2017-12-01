Непроханий гість: у США під час занять в школу увірвався олень і прокотився до виходу (відео)
10:49, 01 грудня 2017Курйози
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Олень буквально пронісся коридорами, перед виходом тварина не втрималася на слизькій підлозі і просто викотилася з відкритих дверей.
В школу в американському штаті Міссісіпі забіг молодий олень. Перелякалися і учні, і сама тварина.
Несподіваний візит виявився дуже стрімким. Олень буквально пронісся коридорами, перед виходом тварина не втрималася на слизькій підлозі і просто викотилася з відкритих дверей. На щастя, ні олень, ні діти не постраждали.
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