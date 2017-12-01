В Індії смердючі шкарпетки пасажира автобуса стали причиною серйозного конфлікту

В Індії поліція затримала пасажира автобуса за порушення громадського порядку.

Він спочатку вступив у конфлікт з попутниками, відмовляючись викинути свої смердючі шкарпетки, повідомляє Hindustan Times.

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Так, у дорозі 27-річний Пракаш Кумар вирішив зняти черевики і шкарпетки. Інші пасажири через неприємний запах від його шкарпеток попросили його прибрати їх в сумку або викинути. Але той відмовився.

Тоді пасажири автобуса змусили водія пригальмувати біля поліцейського відділку, де й подали скаргу на Кумара. Там його звинуватили в порушенні громадського порядку.

Пізніше сам Кумар подав скаргу на пасажирів автобуса, стверджуючи, що його шкарпетки пахли нормально.

Раніше у новозеландському Гамільтоні кішка тонкінської породи була спіймана господинею за незвичним заняттям: крадіжкою чоловічих трусів і шкарпеток з довколишніх будинків.