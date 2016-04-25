Вчені розкрили таємницю зникнення другої шкарпетки

Саме дослідження замовила компанія Samsung, передає Lenta.ru з посиланням на The Daily Mail.

Дослідники з'ясували, що шкарпетки не зникають через надприродні причин, і їх, всупереч жартівливій заяві фізика Стівена Хокінга, не затягує в чорні діри. Вони опитали дві тисячі осіб (про пранні білизни та інші побутові звички).

З'ясувалося, що зникнення шкарпеток найбільше пов'язано зі складом білизни, яка завантажується в пральну машину. Підсумкова формула ("індекс втрати шкарпеток") виглядає так: (L(p x f) + C(t x s)) - (P x A).

"L" в ній означає "обсяг прання" — розраховується множенням кількості членів сім'ї ("p") на частоту прання у тиждень ("f"). "С" відповідає складності прання: кількість різних типів білизни (темні тканини, синтетичні тканини, вовна), яка обробляється в тиждень ("t") помножено на кількість тканини за той же тиждень шкарпеток. "P" (любов до прання) віднімається із суми "L" і "C". Вимірюється "P" за шкалою від одного до п'яти (де один означає "терпіти не можу прати одяг"). Крім того, "P" помножується на "А" — увагу до прання (чи перевіряють кишені в одязі, чи вивертають рукава).

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Формула показала: чим більший обсяг прання, тим вища ймовірність втратити шкарпетки.

Крім того, вчені визначили основні причини зникнення шкарпеток: текстильні вироби падають за батареї, потрапляють у різне прання і губляться, і, нарешті, об'єднуються не зі своєю парою.

Нагадаємо, раніше в новозеландському Гамільтоні кішка тонкінської породи була спіймана власницею за незвичним заняттям: крадіжкою чоловічих трусів і шкарпеток з довколишніх будинків.