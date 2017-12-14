У мережі висміяли відео, на якому миють бордюри у Харкові перед приїздом Порошенка і Дуди (відео)

У мережі з'явилося відео, як у Харкові ганчіркою протирають бордюри перед візитом президента України Петра Порошенка та президента Польщі Анджея Дуди. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Харків'яни зняли, як дві людини ретельно мили білі, нещодавно пофарбовані бордюри на шляху, по якому Петро Порошенко і Анджея Дуда повинні були пройти до пам'ятника жертвам тоталітарного режиму. При цьому, чоловіки з ганчіркою зовсім не схожі на комунальників.

Як повідомлялося, раніше в Харкові Порошенко і Дуда провели переговори "віч-на-віч".