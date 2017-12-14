Водолази встановили різдвяний вертеп в акваріумі Мадрида (відео)
16:04, 14 грудня 2017Курйози
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За тим, що відбувається на дні, також спостерігали скати і черепахи.
Водолази встановили різдвяний вертеп в акваріумі Мадрида. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Для цього вони зважилися зануритися в ємність, де живуть п'ять різних видів морських хижаків. За тим, що відбувається на дні, також спостерігали скати і черепахи.
Вітати морських тварин з Різдвом вже стало традицією.
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