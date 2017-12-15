Де ж те сито? Вийшла українська версія Despacito (відео)

Ансамбль "Рожаниця" опублікував на своєму YouTube-каналі кліп на пісню "Де ж те сито?". Це кавер на суперпопулярну пісню пуерторіканського музиканта Луїса Фонсі.

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В українській версії співається про переживання жінки, яка втратила сито і не знає, як без нього приготувати пироги та вареники для свого чоловіка. "Де ж те сито? Вчора десь поділось моє нове сито, буду зараз я без нього добре біта, чоловік голодний через теє сито", - так звучить приспів.

Як повідомляв УНІАН, Despacito увійшла в топ найкращих пісень 2017 року за версією журналу Billboard. Кліп став одним з найпопулярніших на YouTube за рік, а раніше побив п'ятирічний рекорд, який утримував Gangnam Style. Зараз у Despacito 4,5 млрд переглядів.