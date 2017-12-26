У китайському зоопарку пінгвінів одягли в костюми Санта Клаусів (відео)

У зоопарку китайського міста Харбін святкову атмосферу створюють пінгвіни, передає ТСН. Щоб нагадати відвідувачам про найбільш очікувані свята у році, тамтешніх птахів одягли в костюми Санта Клаусів.

Такий наряд неабияк розвеселив відвідувачів, але найбільше перевтіленню зраділи діти. Вони пограли з маленькими копіями Санти і залишилися задоволені, що тепер в ошатному одязі пінгвінам зовсім не холодно.

Як повідомляв УНІАН, з Франкфурта-на-Майні в Миколаївський зоопарк доїхав гривастий вовк. Ці хижаки унікальні, родом з Аргентини, знаходяться під загрозою зникнення і занесені в Міжнародну Червону книгу. Новоприбулого вовка звуть Клаус, йому два роки. У рамках європейської програми збереження рідкісних видів тварин Україні його передали безкоштовно. У Миколаєві він буде чекати свою пару.