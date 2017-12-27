Епічна боротьба людини і свині на даху авто під Києвом потрапила на відео

Відеорегістратор одного авто в Білій Церкві Київської області зняв цікавий випадок, коли людині довелося вступити у боротьбу зі свинею. Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

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"Епічна боротьба людини і свині на даху вантажівки під Києвом в Білій Церкві", - йдеться у підписі до відео.

На записі можна побачити, як під час протистояння чоловіка та свині на даху авто перший схопив тварину за хвоста й намагався втримати.

Відомо, що тварина таки вирвалася, стрибнула з даху і втекла. Наразі не повідомляється, що стало причиною конфлікту і як сторони виявилися нагорі.

Як повідомляв УНІАН, у Польщі приручений кабан зник на тиждень і повернувся додому п'яним.