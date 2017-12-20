У Польщі приручений кабан зник на тиждень і повернувся додому п'яним

Власник лісового господарства в польському місті Коло в Сілезькому воєводстві був переконаний, що не знайде свого ручного дикого кабана, який утік. Але в підсумку тварина несподівано була виявлена за коморою в стані сильного алкогольного сп'яніння, пише Dziennik Łódzki.

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Кабана на ім'я Хрюмек знайшов один із фермерів. Тварина добралася до фруктів із домашнього вина, а потім заснула серед залишків. Здивований знахідкою фермер викликав єгеря, щоб той забрав кабана, який протверезів вже у своєму загоні.

Власник написав у Facebook, що кабан зник тиждень тому, коли після бою з іншим кабаном пошкодив паркан загороди і втік. Хрюмек є дорослим кабаном, який, ще поросям втратив матір. Його вигодували пляшкою з молоком. За словами власника, кабан любить, коли йому чухають живіт.

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