В Японії самотні чоловіки мітингували проти закоханих пар

Напередодні Різдва у Токіо натовп самотніх чоловіків вийшов на мітинг проти закоханих пар.

Чоловіки стверджували, що пари, які проявляють на публіці свої почуття заважають самотнім насолоджуватися Різдвом, повідомляє Sora News 24.

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Як зазначає видання, члени «Революційного альянсу непопулярних чоловіків» вийшли на вулиці з плакатами «Знищити Різдво», «Покайтеся, пари!», «Що поганого в тому, щоб бути непопулярним?». Мітинг тривав близько півгодини.

Зазначається, що такий мітинг проходить не вперше. «Непопулярні» чоловіки щорічно виходять протестувати напередодні Різдва та у День всіх закоханих.

Як повідомляв УНІАН, у різдвяну ніч у центрі Нью-Йорку біля собору Святого Патріка з’явилася картина, на якій зображений Санта Клаус розп'ятий на хресті над купою подарунків. Таке зображення дуже обурило мешканців міста.