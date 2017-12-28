Невдала стрижка: у США заарештували перукаря, який порізав вухо клієнту

У місті Медісон штату Вісконсін поліція заарештувала перукаря, звинуваченого в тому, що він під час стрижкий порізав вухо клієнтові.

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Як зазначили у поліції Медісону, постраждалий розповів поліцейським, що спочатку перукар попросив чоловіка не йорзати на стільці та припинити вертіти головою (хоча постраждалий стверджує, що сидів спокійно), а після цього скрутив йому вухо та різанув по ньому ножицями.

Але на цьому перукар не зупинився, він пройшовся тримером з нульовою насадкою по голові клієнта, залишивши по середині вибритий слід, з боків же волосся залишилося довгим. При цьому клієнт просив зрізати тільки кілька сантиметрів з маківки.

Як зазначили в поліції, коли постраждалий хотів піти, стиліст крикнув йому у слід: «Ви же хотіли налисо, хіба ні?».

Затриманий же стверджує, що це був нещасний випадок.

Поліцейські заарештували 46-річного перукаря, звинувачуючи його у «озброєному хуліганстві».

Нагадаємо, у серпні цього року у Києві жінка побила перукарку салону через те, що їй не сподобалася зачіска, яку вона зробила її чоловікові.