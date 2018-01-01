Футболісти шотландської команди за п'ять секунд нанесли чотири удари по воротам, але так і не забили (відео)

Гравці шотландського клубу "Росс Каунті" ще довго будуть згадувати поєдинок 21-го туру внутрішньої першості проти "Сент-Джонстона".

Про це пише ТСН.

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В одному з епізодів, футболісти господарів впродовж 5 секунд зуміли нанести по воротах суперника одразу 4 постріли. Тим не менш, жоден з цих ударів не досяг цілі, адже усі спроби "Росс Каунті" зумів нівелювати опонент.

Сейв польового гравця та голкіпера, а також дві штанги, завадили господарям бодай один раз відзначитися у сітці воріт. Ось, що значить невезіння, та як з ним боротися. Слід зазначити, що сама гра завершилася з рахунокм 1:1.