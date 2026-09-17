Продажі машин з однієї країни обвалилися вдвічі: чому змінилися вподобання українців

Серед нових легковиків китайського походження найбільшим попитом користується BYD Sea Lion 06.

Минулого місяця українці придбали 1075 легкових авто, імпортованих із Китаю, що на 56% менше, ніж у серпні 2025 року. Із загальної кількості 790 автомобілів були новими (-61%), а ще 285 – вживаними (-28%), повідомляє "УкрАвтопром".

Одна з головних причин зниження попиту на автомобілі з Китаю – це зростання податків на ввезення електромобілів, які становили основу цього імпорту (57%). Після повернення 20% ПДВ з 1 січня 2026 року українці значно рідше купують нові та щойно пригнані електричні авто – це стосується не лише китайських машин.

Водночас принаймні кілька китайських моделей все ще користуються значною популярністю на українському ринку. Серед нових легковиків найбільший попит має середньорозмірний кросовер BYD Sea Lion 06, який приваблює покупців поєднанням футуристичного дизайну, сучасних технологій та доступної ціни.

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ТОП-5 нових легковиків з Китаю:

BYD Sea Lion 06 – 132 од. Zeekr 001 – 46 од. Zeekr 7X – 44 од. MG4 – 36 од. MG HS – 35 од.

Серед вживаних машин з Китаю перші місця посіли кросовери BYD Song L та Zeekr 7X, які демонструють практично однаковий попит.

ТОП-5 вживаних легковиків з Китаю:

BYD Song L – 29 од. Zeekr 7X – 28 од. BYD Sea Lion 05 – 18 од. BYD Sea Lion 06 – 16 од. Zeekr 001 – 14 од.

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В серпні в Україні зареєстрували близько 4,4 тисячі легкових машин із дизельними двигунами. Порівняно з аналогічним місяцем минулого року попит на такі авто зменшився на 12%.

У рейтингу нових дизельних машин переважають кросовери та позашляховики – вони посіли майже всі провідні позиції. Лідером став Renault Duster, який майже вдвічі випередив Toyota Land Cruiser Prado, що опинився на другому місці.

Крім того, український автопарк поповнили майже 3,9 тисячі гібридних легковиків із силовими установками HEV та PHEV. За рік їхні продажі зросли на 38%.

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