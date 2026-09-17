'ПриватБанк' знизив ціни на валюту: курс долара і євро на четвер

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,84 грн, а євро – 52,08 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 17 вересня, знизився на 5 копійок і становить 44,80 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав одразу на 20 копійок і складає 51,70 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,20 гривні, а євро - за курсом 50,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у четвер не змінився і складає 44,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні аналогічно залишився незмінним – 52,08 гривні.

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Нацбанк встановив на 17 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,60 гривні за долар. Так, вітчизняна валюта посилилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер було встановлено на рівні 51,45 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 6 копійок.

Курс долара до гривні в банках 17 вересня не змінився і складав 44,92 гривні за долар. Продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 44,44 гривні за долар.

Водночас середній курс євро до гривні подешевшав на 7 копійок і становить 51,87 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 51,22 гривні за євро.

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