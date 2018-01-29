Переплутала область: таксистка осоромилась, намагаючись дорікнути заступнику мера Дніпра через неприбраний сніг

Чиновник Лисенко став зіркою інтернету, поспілкувавшись з обуреною жінкою і опублікувавши переписку.

Заступник мера Дніпра Михайло Лисенко опублікував скріншоти листування з жінкою, яка неприбраним снігом. У ході листування з'ясувалося, що претензії жінки - до влади Запоріжжя.

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Жінка почала переписку з питань: "ви давно сповідувалися?" і "коли закінчите брехати людям?". Після прохання Лисенка перейти до "конкретики" жінка перерахувала вулиці, на яких сніг не прибраний. Вона підкреслила, що є не "якоюсь вередливою бабою", а водієм таксі. "Ганьба вам!" - написала вона чиновнику. Але в підсумку з'ясувалося, що вона із Запоріжжя. Переписка закінчується питанням, до кого з представників влади у Запоріжжі вона може звернутися.

Лисенко опублікував листування в ніч на 28 січня. Вдень 29 січня запис набрав більше 3,4 тисяч лайків, понад 1,8 тисяч користувачів поділилися записом.

Про листування написали російські інтернет-ЗМІ, зокрема, Meduza та Лентач. Читачі Лентача в коментарях відзначили, що у Росії з представниками влади не так просто вступити у подібну переписку, що похвально для Лисенка.

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