Сексу не було у нас в СРСР: голова Миколаївської ОДА оконфузився, продекламувавши вірш проросійської поетеси

Голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко 8 січня опублікував у Facebook привітання зі святами для своєї аудиторії. Він також записав відео, на якому декламує вірш.

"А сексу не було у нас в СРСР / І тому народжувалися діти від любові [...] росли у великій країні, де свіжий хліб смачніше здавався, ніж ікра [...] І борщ не фоткали, щоб хвалитися в instagram... / Але дружба та – вона набагато ближча мені", - йдеться у вірші.

Автор вірша - Ірина Самаріна. В інших своїх творах вона називає учасників Революції гідності "продажними людьми", критикує президента Петра Порошенка, висловлює повагу до Росії і Перемоги, і пише: "Хто шанує УПА – народжений без голови".

Савченко розкритикував, зокрема, відомий волонтер Роман Синіцин. Раніше він назвав Савченко "клоуном", заявив, що той "хоче бути схожим на Кадирова", а також "дружить" з фігурантом справи про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія Юрієм Крисіним. Після того, як Савченко зажадав від Синіцина вибачень, Синіцин опублікував відео, в якому вибачився перед усіма клоунами".

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Савченко в жовтні 2016 року "прославився" тим, що примудрився зробити величезну кількість помилок під час написання завдання на конкурсі на посаду губернатора. Але при цьому на ньому переміг.

Нещодавно Савченко з'явився на відкритті ялинки у Миколаєві після проведеного в Києві відпустки, шокувавши громадськість переламаним носом і синцем під оком. У прес-службі ОДА відповіли, що питання появи травм на обличчі голова не коментує.