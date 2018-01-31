В Одесі чоловік поцупив шоколадні яйця на суму понад 3 тисячі гривень (фото)

Тридцятирічного чоловіка із вкраденими солодощами затримали на парковці гіпермаркету.

Днями в одеському великому гіпермаркеті чоловік поцупив шоколадні яйця на суму більше, ніж 3 тисячі гривень, однак був затриманий на "гарячому".

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Про це повідомляє прес-служба поліції охорони НПУ.

Зазначається, що під час служби поліцейські спільно з охоронцями магазину помітили підозрілого відвідувача, який виносив за межі кас неоплачений товар - шоколадні яйця, загальна вартість яких склала 3260 гривень.

«Спільними зусиллями зловмисника затримали на парковці гіпермаркету. Заходи фізичного впливу та спецзасоби щодо нього не застосовувались, особисті речі не вилучались, права були зачитані. Крадієм виявився чоловік 1987 року народження», – йдеться в повідомленні.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Овідіопольського відділу поліції ГУНП в Одеській області.

«За фактом скоєння злочину відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває слідство», – додали у прес-службі.