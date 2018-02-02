Кара з небес: мисливець отримав по голові тушою підстреленого гусака

Для госпіталізації мисливця знадобилася допомога авіації місцевого травмпункту.

Американець Роберт Мейлхаммер (Robert Meilhammer) на полюванні отримав по голові тушею мертвого гусака, в результаті чого опинився в лікарні з травмою.

Про це повідомляє Baltimore Sun.

51-річний житель міста Крапо (округ Дорчестер, штат Меріленд, США) з іншими мисливцями пішов до річки Майлс. Над чоловіками пролетіла зграя гусей, і вони почали стріляти в птахів. Один з гусаків впав прямо на голову Мейлхаммеру.

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Для госпіталізації мисливця знадобилася допомога авіації місцевого травмпункту. Видання зазначає, що в подробицях інциденту розбирається поліція штату Меріленд.

У грудні минулого року повідомлялося, що собака жителя штату Айова вистрілила в мисливця. Під час полювання пес випадково наступив на спусковий гачок, через що американець отримав у спину дріб з його ж мисливської рушниці 12-го калібру.