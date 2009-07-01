У Київському зоопарку анонсували День Черепахи

У суботу, 4 липня, у Київському зоопарку відзначатимуть День Черепахи.

Акція проходить уже шостий рік поспіль та присвячена захисту і підтримці єдиного виду черепах, що мешкає в Україні у природних умовах - болотяної черепахи, повідомляє прес-служба Київського зоопарку.

Фахівці зазначають, що хоча болотяні черепахи населяють великі території, їхня чисельність помітно знизилася в останні роки. Вони занесені у Міжнародну червону книгу Всесвітнього союзу охорони природи (IUCN) як вид, що знаходиться під загрозою зникнення. Болотяна черепаха також внесена до списку рідкісних видів тварин Європи.

Велика кількість черепах незаконно відловлюється і продається для утримання у неволі, де хворіє і гине від неправильного поводження.

Відвідувачі столичного зоопарку у День Черепахи зможуть дізнатися про життя черепах, а також про те, чому їх не можна відловлювати в природі та купувати на пташиних ринках. Водночас, ті хто вже має черепах вдома, матимуть змогу отримати відповіді на всі запитання щодо їхнього утримання.

Крім того, 4 липня у Київському зоопарку працюватиме Школа гончарного мистецтва, де усі бажаючі матимуть змогу зліпити фігурки черепах та інші вироби з глини. Також буде проведено конкурс дитячого малюнку на асфальті «Черепаха Тортіла».