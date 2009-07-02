Пам'ятник Леніну в Києві буде демонтований

Понівечений пам`ятник Леніну, овіяний не тільки комуністичною славою, але й просто веселими київськими легендами, таки буде демонтований, пише газета "Сегодня". І, можливо, на своє місце вже не повернеться.

«На час ремонту Леніна демонтують, а потім його долю вирішить Кабмін, адже це визначна пам`ятка національного рівня. Монумент зроблений з рідкісного матеріалу — карельського кварциту. З нього будували Мавзолей у Москві. Кварцит треба замовляти», — розповів начальник главку культурної спадщини Руслан Кухаренко. Вартість реставрації, на думку київського скульптора Олега Пінчука, приблизно 100 тисяч гривень.

Заступник мера Києва Сергій Рудик вже висловив ідею створення музею «Парк радянського періоду», куди може переїхати і Ленін після реставрації. Але останнє слово — за Кабміном. Якщо він не дасть санкції на «переїзд» пам`ятника, то Ілліч має шанс повернутися на колишній п`ятачок на початку бульвару.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня члени праворадикальної націоналістичної організації пошкодили пам`ятник Ленінув центрі Києва. За даними правоохоронних органів, за цим фактом порушено кримінальна справа за ч. 2. ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.