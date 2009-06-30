У Києві Леніну відбили ніс і руку (додані фото)

Сьогодні о 4-й годині ранку п’ятеро осіб, які причисляють себе до праворадикальної націоналістичної організації, офіційно не зареєстрованої в Україні, пошкодили пам’ятник Леніну у центрі Києва.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУ МВС України в м. Києві, за допомогою кувалди, зубила та молотка вони відбили у пам’ятника ніс і частково ліву руку.

Усі п’ятеро затримані. Двоє з них раніше притягувались до кримінальної відповідальності за вандалізм. Серед затриманих - двоє студентів, один охоронець супермаркету «Ельдорадо» і двоє безробітних.

Порушено кримінальну справу за ч. 2. ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Не виключено, що справа буде перекваліфікована за статтею, що передбачає більш суворе покарання, що залежатиме від висновків експертів щодо нанесення матеріальних збитків та зважаючи на те, що пам’ятник занесено до переліку культурних цінностей ЮНЕСКО.

Фото УНІАН