Депутатські феромони: підбірка найгарячіших поцілунків та обіймів з Верховної Ради до Дня закоханих (відео)

Виявляється, окрім як сперечатися та приймати законопроекти, депутати активно обмінюються знаками уваги.

День Валентина - найромантичніше свято року. Тому саме у цей день ми вирішили зібрати найгарячіші поцілунки та обійми народних обранців на їхньому робочому місці - у Верховній Раді.

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Виявляється, окрім як сперечатися та приймати законопроекти, депутати активно обмінюються знаками уваги.