Депутатські феромони: підбірка найгарячіших поцілунків та обіймів з Верховної Ради до Дня закоханих (відео)
17:30, 14 лютого 2018Курйози
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Виявляється, окрім як сперечатися та приймати законопроекти, депутати активно обмінюються знаками уваги.
Депутатські феромони: підбірка найгарячіших поцілунків та обіймів з Верховної Ради до Дня закоханих
День Валентина - найромантичніше свято року. Тому саме у цей день ми вирішили зібрати найгарячіші поцілунки та обійми народних обранців на їхньому робочому місці - у Верховній Раді.
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Виявляється, окрім як сперечатися та приймати законопроекти, депутати активно обмінюються знаками уваги.
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