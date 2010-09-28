«Аристофаничі» похваляться цікавими надходженнями

29 вересня о 13.00 у Києві відбудеться прес-конференція, присвячена проведенню Фестивалю політичної сатири «Аристофаничі-2010».

Про це УНІАН повідомили організатори фестивалю.

Присутнім будуть продемонстровані найбільш цікаві роботи, які вже прийшли на конкурс. Також учасники прес-конференції після її закінчення разом з журналістами розішлють факси всім відомим політичним партіям з проханням профінансувати фестиваль.

Прес-конференція відбудеться в “Клубі Друзів Еріка” за адресою: Київ, вул. Урицького, 1-А (розважальний комплекс “Ультрамарин”).

Телефони: 096-206-70-31, 066-22-66-780.

Як повідомляв УНІАН, фестиваль відбудеться 31 жовтня у 22.01, у той час, коли країна буде підраховувати голоси на місцевих виборах та святкувати національне свято Хеловін.

З положенням про Фестиваль та конкурсними роботами можна ознайомитися на сайтах «СЮРРЖИК – Сатирический Публичный Сайт» http://surr.su та «Первый Междугородный Журнал «Триумф» http://t1.dp.ua. На конкурс вже прийшло більш ста робіт у різних жанрах – візуальному, вербальному та мультимедійному – із України, Білорусі, Росії. Конкурс триває.

Інформаційні партнери Фестивалю: http://unian.net , http://www.delfi.ua , www.obozrevatel.com.