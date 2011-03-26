В Черкаській області на хабарі впіймали інспектора міліції

У Черкаській області під час одержання 400 дол. хабара затримано дільничного інспектора одного з райвідділів міліції.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора Черкаської області Ольга ЛАКТІОНОВА.

За її словами, слідством встановлено, що дільничний вимагав гроші за вирішення питання про повернення громадянину С. його власного автомобіля. Машина перебувала на території міськвідділу міліції у зв’язку з проведенням перевірки за фактом крадіжки майна одного з кооперативів. Проведення такої перевірки було доручено саме цьому дільничному інспектору.

Слідчим відділом прокуратури Черкаської області порушено кримінальну справу стосовно дільничного інспектора міліції за фактом вимагання та одержання хабара.