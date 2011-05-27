У Ялті поставлять «радянські» автомати з газованою водою

У Ялті встановлять автомати з продажу газованої води, конструкція яких повторює радянські автомати з газованою водою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, про це заявив міський голова Олексій БОЯРЧУК.

З такою ініціативою виступила одна з фірм, уточнила прес-служба.

"Ідея цікава і корисна. Влітку всім хочеться пити, такі конструкції, розкидані містом, дозволять втамувати жагу всім бажаючим. Крім того, автомати мають цікавий і незвичайний у наш час дизайн", - сказав О.БОЯРЧУК.

Автомат розливатиме мінеральну і газовану воду. Кожна машина забезпечена одноразовими пластиковими стаканчиками і обов'язковими контейнерами для сміття.

Влада Ялти обіцяє, що "радянські" автомати з'являться у всьому місту, як тільки будуть вирішені питання їх підключення до енергоживлення.

"Проект поки що на стадії розробки", - відповів УНІАН представник мерії на питання, коли саме з'являться автомати і скільки їх буде.