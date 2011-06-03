Укрзалізниця: купувати квиток на потяг в Інтернеті дешевше

З 1 червня 2011 проїзний документ, придбаний за допомогою мережі Інтернет, обійдеться пасажиру дешевше, ніж придбаний у касі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК сьогодні на брифінгу.

Як пояснили в «Укрзалізниці», це стало можливе за рахунок зменшення комісійного збору з 12 до 3 грн.

Керівник «Укрзалізниці» відзначив, що зусилля залізничників будуть спрямовані на те, щоб вже цього року ввести систему продажу електронних квитків по всій країні. «Це означає, що пасажири більше не вистоюватимуть у чергах у каси, а зможуть у зручний для себе час перевіряти наявність квитків у потягах і одразу їх купувати», - сказав він.

Також «Укрзалізниця» вже розпочала працювати над організацією продажу квитків через квиткові автомати і над збільшенням термінів попереднього продажу проїзних документів з 45 до 90 днів.

Довідка УНІАН. 1-й етап програми з бронювання місць через Інтернет з подальшим оформленням квитка у касі Укрзалізниця ввела 22 грудня 2008 року. 2-й етап програми з оформлення проїзних документів через Інтернет, коли пасажир може сплатити через Інтернет повну вартість проїзду і послугу замовлення, було введено 30 березня 2009 року.

3-й етап запровадження електронного квитка - з жовтня 2010 року. Залізничники випробовують електронний квиток у потягу 166/165 Київ-Дніпропетровськ в реальних умовах. За наслідками випробувань буде ухвалене рішення про поширення продажу електронних квитків на інші потяги залізниць України.