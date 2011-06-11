Київське водосховище виявилося вкрай небезпечним для суден

Поблизу столиці на Київському водосховищі триває очищення дна в рамках підготовки до Чемпіонату світу з водної «Формули-1», яка відбудеться наприкінці липня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК зазначив в інтерв’ю журналістам, що дно водосховища біля греблі Київської ГЕС кілька десятиріч ніхто не очищував.

В результаті, як сказав губернатор, «під час дослідження акваторії ми виявили близько 50 свай, які знаходяться під водою на відстані від поверхні води близько одного метра». За словами голови ОДА, такі «знахідки» є дуже небезпечними, оскільки в акваторії водосховища курсують як пасажирські, так і вантажні судна.

Як зазначив А.ПРИСЯЖНЮК, наразі спеціальна техніка прибирає ці сваї. «Вони прибирають ці сваї, це є дуже трудомісткий процес, але коефіцієнт корисної дії буде на 100%... і ми будемо знати, що ця акваторія знаходиться в безпеці і тут можна буде проводити різні змагання. А також буде безпечно плавати будь-яким плавзасобам», - сказав губернатор.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у прибиранні дна Київського водосховища від сміття беруть участь близько 50 дайверів.

Довідка УНІАН. Право на проведення 30-31 липня цього року в акваторії Київського водосховища одного з дев’яти етапів Чемпіонату світу з водної «Формули-1" Україна завоювала серед п`яти країн-претендентів.

Очікується, що на змагання, організатором яких є Київська ОДА, приїдуть близько 100 тис. гостей. Пряма трансляція змагань відбуватиметься на 100 країн світу.

Чемпіонат світу на моторних човнах у класі «Формула-1» на воді почали проводити в 1962 році. На сьогодні це найпрестижніші гонки у водно-моторному спорті. До перегонів "Формули-1" допускаються пілоти найвищого класу із суперліцензією Міжнародного союзу водно-моторного спорту.