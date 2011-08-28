У Луганську шукають наречених

Цього року в Луганську у День міста у середині вересня відбудеться парад наречених.

Про це УНІАН повідомила організатор заходу Людмила ТЕПЛИНСЬКА.

За її словами, зараз йде активний набір учасниць, кількість яких бути не менш як 50 осіб.

«Приймаються заявки від дівчат від 18 років, тих, які вже були у шлюбі, але знов хочуть відчути себе нареченою. Обов'язкова умова - учасниці мають бути у своєму весільному вбранні або ж узяти його напрокат», - сказала Л.ТЕПЛИНСЬКА.

Вона зазначила, що заявки прийматимуться до 1 вересня.

«На зустрічі ми вирішимо, як створюватимуться образи наречених, хто займатиметься візажем і зачісками учасниць, затвердимо програму свята», - уточнила Л.ТЕПЛИНСЬКА.